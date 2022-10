Formel 1: "Eines der besten Manöver, die ich je gesehen habe!" - Ex-Weltmeister mit Lob für Vettel nach Rennen in Austin

„Wenn Sebastian ein Auto unter sich hat, das er mag, ist er immer noch ein großartiger Racer. Dieses letzte Manöver gegen Kevin war eines der besten Manöver, die ich je gesehen habe. Und damit meine ich nicht nur in diesem Grand Prix“, adelte Jenson Button den Deutschen: „Es erfordert wirklich sehr viel Mut, an dieser Stelle außenherum zu überholen: Mit einem Formel-1-Auto, in so einer schnellen Kurve, das ist wirklich angsteinflößend.“