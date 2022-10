Formel 1 steuert auf nächsten großen Skandal zu: Die Folgen der brisanten Enthüllung um Red Bull

Ein gefundenes Fressen für Mercedes-Teamchef Toto Wolff und Ferrari-Boss Mattia Binotto, die die Spekulationen mit diversen Interviews im Fahrerlager von Singapur befeuert haben (Singapur-GP, Sonntag ab 14 Uhr im LIVETICKER). Am Freitag zeigten sich beide demonstrativ Händeschüttelnd in der Öffentlichkeit. Ein klares Signal an die FIA, die vermeintlichen Sündenböcke hart zu bestrafen.