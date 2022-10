Formel 1: "Max im falschen Modus" - Stimmen aus Singapur mit Verstappen, Vettel, Schumacher, Marko

„Ich denke, es war okay, vielleicht lag noch etwas mehr drin, denn wir hätten vor dem Reifenwechsel wohl noch eine Runde oder zwei länger draußen bleiben können, aber insgesamt war es in Ordnung. Wir haben relativ viel Zeit verloren, weil alle an die Box gekommen sind und ich wusste aus der Erfahrung vom Vortag, dass es lange dauern würde, bis die Strecke abtrocknet. Und mit dem Safety-Car in der Runde danach hätten wir praktisch einen Stopp umsonst einlegen können.“