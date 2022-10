Formel 1: Nach Hamilton-Kritik - Frauen-Rennserie ab 2023?

So hatte Lewis Hamilton der Formel 1 am Freitag ein mangelndes Engagement im Frauen-Rennsport vorgeworfen. „Es ist nie genügend Fokus auf Frauen in dem Sport in der gesamten Formel-1-Zeit gerichtet worden. Und nun wird auch nicht genug Wert daraufgelegt“, stellte der Brite fest. Zudem gebe es „nicht wirklich einen Weg für diese jungen tollen Fahrerinnen, um überhaupt in die Formel 1 zu kommen“, so der 37-jährige weiter.