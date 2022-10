Formel 1, Singapur: Sebastian Vettel und Aston Martin verzocken sich bei Reifenwahl

So geht Vettels letzter Schuss am Samstag nach hinten los, am Ende rutscht der Aston-Martin-Pilot sogar von der Strecke und muss in den Notausgang: „Ich habe einen Fehler gemacht und mich verbremst. Ich wusste, dass ich auf dem nassen Teil der Strecke viel Zeit verlieren werde, deshalb haben ich auf den trockenen Teilen extrem attackiert. Da war ich dann bisschen zu aggressiv auf der Bremse und auch die Vorderreifen waren noch nicht ganz warm.“