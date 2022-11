Formel 1: F1-Aus von Mick Schumacher "Fluch und Segen" - Haas-Teamchef Steiner nennt die Gründe

Steiner: Was soll man da anders machen? Ihn anlügen und sagen: Du hast einen Sitz. Und am Ende doch nicht verlängern? Das ist der falsche Weg. Der Druck ist immer da. Entscheidend ist, wie man damit umgeht. Ich habe versucht so wenig wie möglich mit ihm darüber zu reden. Er weiß ja selbst, was auf dem Spiel steht. Er ist intelligent genug zu wissen, dass man in der Formel 1 immer um sein Cockpit fährt, wenn der Vertrag am Ende des Jahres ausläuft. Da gibt es keinen harten oder weichen Umgang. Die einzige andere Möglichkeit ist es, jemanden anzulügen und zu sagen: Du bist dabei. Aber das mache ich nicht.