Formel 1 in Sao Paulo: Schumacher gehen die Argumente aus! Deutscher Haas-Pilot nach Quali-Debakel in Brasilien unter Druck

Was mit diesem Haas möglich ist, bewies Kevin Magnussen. Anders als Schumacher war der Däne auf den Punkt da und am Ende von Q1 fast 2,4 Sekunden schneller. Am Ende fuhr er sein Auto sogar sensationell auf Pole, die erste überhaupt für das US-Team. Magnussen startet im Sprint am Samstag also vom anderen Ende des Feldes als Schumacher.