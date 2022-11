Formel 1: Ricciardo bewirbt sich mit Pfirsich-Pullover bei Mercedes

Was Seidl meint: Bei Gegner Alpine und vor allem Fernando Alonso ist der Frust groß in Mexiko. Den Spanier suchen am Sonntag wieder technische Probleme am Motor der Franzosen heim: Vom siebten Platz aus fällt er erst zurück und dann ganz aus, schimpft anschließend wie ein Rohrspatz. In der Team-Wertung ist McLaren durch die erneute Panne bis auf sieben Punkte an Alpine herangerückt - auch dank des wiedererstarkten Daniel Ricciardo.