Formel 1: Sergio Pérez - die Karriere, die mit einer Lüge begann

In der Formel-1-Saison 2015 kam es dann zum vielleicht emotionalsten Erlebnis seiner Karriere. Nach dem Entzug seiner Rennlizenz fuhr er am 1. November 2015 beim Großen Preis von Mexiko erstmals wieder ein Rennen in seinem Heimatland. Am Ende fuhr der Force-India-Pilot auf Rang acht. „Ich werde die Liebe und Unterstützung, die ich an diesem Tag von den Mexikanern bekam, nie vergessen.“ (NEWS: F1-Star droht mit Rücktritt)