Formel 1: Teamchef Binotto vor dem Aus? Ferrari reagiert

Denn Ferrari war Anfang des Jahres noch WM-Favorit und droht jetzt sogar den zweiten Rang noch an Mercedes zu verlieren. In der Konstrukteurs-WM liegen die Silberpfeile mit nur 19 Zählern Rückstand in Lauerstellung. Viel schlimmer: Die ständigen Defekte und Klamauk-Einlagen, die die Scuderia auf den Asphalt zaubert. Erst in Brasilien lachte das Fahrerlager wieder über ein Reifenchaos im Qualifying am Auto von Charles Leclerc. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)