Formel 1: Vettel-Team holt Vandoorne - Was passiert mit Hülkenberg und Schumacher?

Wie der Rennstall aus der Formel 1 mitteilte, wird Stoffel Vandoorne neuer Reservepilot. Der 30-jährige, der in diesem Jahr Formel-E-Weltmeister wurde, ist damit der zweite Reservefahrer des Rennstalls neben dem Brasilianer Felipe Drugovich. Vandoorne wird zudem auch in der kommenden Rennsaison für DS Penske in der Formel E an den Start gehen.