Formel 1: Wen Vettel besonders gut parodieren kann - neun Anekdoten zum Abschied

„Das erste Mal begegnete ich Sebastian in Hockenheim – irgendwann 2003 oder 2004. Er hatte gerade eins von unzähligen Rennen in der Formel BMW gewonnen. Ich lud ihn in mein Büro ein und wir haben uns unterhalten. Es war erfrischend, unterhaltsam. Sebastian stellte schon damals interessante Fragen. Besonders was die Technik betrifft. Er wusste schon damals, dass das reine Naturtalent nicht ausreicht, um extremen Erfolg zu haben. Er war detailverliebt und wollte sich in jedem Bereich verbessern und nahezu nach Perfektion streben. Kurz: Er war mir von Anfang an sehr sympathisch. Was ich auch sofort gemerkt habe: Er ist von seinem Intellekt her und von seiner schnellen Auffassungsgabe anderen überlegen. Danach haben wir regelmäßig Kontakt gehabt, regelmäßig telefoniert. Der Erfolg in Monza 2008 stellt natürlich ein absolutes Highlight dar. Es war nicht nur der erste Sieg von Sebastian, sondern auch der erste Sieg in Red-Bulls Formel-1-Projekt. Es war einfach nur sensationell, wie Sebastian und das Team damals alles umgesetzt haben, um unter den schwierigen Umständen im Regen zu gewinnen.“