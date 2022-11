Formel 1: Wolff erneuert Interesse an Schumacher

„Die Familie Schumacher hängt mit Mercedes eng zusammen. Er ist Deutscher, er passt unheimlich gut zum Stern. Er hat einen Platz in der Formel 1 verdient. Jetzt müssen wir schauen, was wir machen können“, sagte Wolff am Rande des Großen Preises von Abu Dhabi (Sonntag, 14.00 Uhr im LIVETICKER) am Sky-Mikrofon.