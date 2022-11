Lewis Hamilton ist sicher: Sebastian Vettel wird vom Rücktritt zurücktreten

„Er hat so viel erreicht in diesem Sport, aber als Person war er noch unglaublicher“, gibt beispielsweise Ferrari-Star Charles Leclerc eine Anekdote zum Besten: „Ich erinnere mich, dass ich in der Formel 2 war und das Simulationsprogramm für Ferrari gemacht habe, was anstrengende und eher ermüdende Arbeit ist. Ich dachte, Seb weiß nicht mal, dass ich der Typ im Simulator bin. Dann hat er mir jedoch aus heiterem Himmel einen Brief geschrieben, um sich für die harte Arbeit zu bedanken. Das hat mir viel bedeutet.“