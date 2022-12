Formel 1: US-Motorsport-Dynastie Andretti will Einstieg erzwingen

Denn die Andrettis wollen dort nicht nur ihr Team beherbergen. Neben der Anlage entsteht auch ein Museum, eine Public-Viewing-Zone für die Rennen und sogar ein Restaurant, in dem die italienischen Hausrezepte der stolzen Familie aufgetischt werden. Die Andrettis haben große Pläne: „Wir wollen in allen Formen des Rennsports vertreten sein, von Le Mans über Monaco bis zum Indy 500 und nach Daytona. Und in Zukunft wollen wir das hier alles unter einem Dach haben“, sagt Michael Andretti.