Formel 1: Verbaler Tiefschlag und Rekord-Rechnung für Red Bull

Etwas später konnte sich Red Bulls Teamchef dann zumindest eine kleine Retourkutsche in Richtung FIA nicht verkneifen: „Max hat den Titel ja diese Saison schon sehr früh gewonnen in Japan, auch wenn es da ein bisschen Verwirrung um die Punkte gab“, spielte Horner in seiner Dankesrede auf das Durcheinander unter den Verantwortlichen nach dem Zieleinlauf in Suzuka an. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)