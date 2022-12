Formel 1: Weg von Aston Martin? Andretti schielt auf Fernando Alonso als neuen Fahrer

Bei all den Ambitionen gibt es allerdings einen großen Haken: Bislang hat sich Andretti bei den Bemühungen bezüglich eines F1-Einstiegs nur Körbe eingefangen. Das hält das Team freilich nicht davon ab, kräftig zu investieren. So entsteht in einem Vorort der US-Motorsport-Metropole Indianapolis das neue Hauptquartier. Ein 200-Millionen-Komplex, in dem auch die Andretti-Teams der Formel E, Extreme E, Indy Lights, etc. untergebracht sein sollen.