Formel-1-Autos 2023: Termine der Präsentationen

Bereits am 23. Dezember teilte AlphaTauri mit, am 11. Februar das neue Design des AT04 in New York zu Präsentieren. Bis zur Enthüllung des echten Autos müssen wir uns daher wohl bis zu den offiziellen Wintertests in Bahrain (23.02. - 25.02.) gedulden. Das Fahrerdou für 2023 ist Nyck de Vries und Yuki Tsunoda.