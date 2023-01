Formel 1: Darum gibt es Widerstand gegen Cadillac und Andretti

Michael Andretti drängt in die Formel 1 – und trifft trotz der erst kürzlich verkündeten Zusammenarbeit mit dem US-Giganten General Motors und dessen Marke Cadillac auf heftigen Gegenwind. (BERICHT: „Gier“: Heftige Kritik an F1-Bossen)

Während Audi 2022 in Spa mit einer eigenen Pressekonferenz von Formel-1-Chef Stefano Domenicali mit offenen Armen empfangen wurde, verweist die Formel 1 im Fall von Andretti kühl auf weitere Interessenten.

Das Problem der US-Mannschaft des ehemaligen Formel-1-Piloten: General Motors kommt nicht als Hersteller in die Königsklasse. „Wir haben eine Vereinbarung mit einem Zulieferer für ein Triebwerk unterzeichnet“, erklärt GM-Präsident Mark Reuss, „und wenn wir dann weitermachen, bringen wir viel von unserem Know-how ein, um auch Dinge für die Zukunft zu entwickeln.“

Cadillac nur eine Sponsoren-Kooperation

Laut übereinstimmenden Spekulationen will Andretti die Motoren bei Alpine kaufen und unter der Marke Cadillac laufen lassen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Das Problem: Weder die Formel 1 noch die Konkurrenz will das als Hersteller-Einstieg interpretieren. Vielmehr ähnelt das Konstrukt an die reinen Sponsor-Kooperationen zwischen Alfa Romeo und Sauber oder Aston Martin und Red Bull. Einen Mehrwert für die Formel 1 bietet so eine Konstellation nur bedingt.