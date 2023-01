Formel 1: Sebastian Vettel startet beim Race of Champions als Rallye-Pilot

In Nordeuropa genießt Sebastian Vettel gerade sein neues Leben nach der Formel 1. Doch lange hat er es ohne schnelle Autos nicht ausgehalten.

Am Wochenende tritt er gemeinsam mit Mick Schumacher beim Race of Champions an. Dort müssen sich die beiden Deutschen auch echten Rallye-Spezialisten wie Sébastien Loeb oder Johan Kristoffersson stellen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)