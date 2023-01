Formel 1: Skandal-Pilot Mazepin vor Comeback - Ex-Mick-Schumacher Kollege plant Großes

Es ist eine Personalie mit reichlich Zündstoff! Wenn am 11. Februar in Dubai die Saison der asiatischen Le-Mans-Serie beginnt, ist auch er mit dabei: Der russische Motorsportler Nikita Mazepin.

Ein Jahr nach seinem Aus in der Formel 1 kehrt der frühere Skandal-Teamkollege von Mick Schumacher beim US-Rennstall Haas damit fulminant zurück auf die Rundstrecke. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

„Für Nikita ist es natürlich eine Gelegenheit, etwas Neues auszuprobieren, und zwar in einem professionellen, aber dennoch entspannteren Umfeld, als er es aus der Formel 1 gewohnt ist“, sagte Sportdirektor Dan Hodder. „Wir sehen bereits jetzt seinen Wunsch und sein Engagement, von Anfang an konkurrenzfähig zu sein.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Comeback! Und Mazepin will zurück in die Formel 1

Seither war es still geworden um das Enfant terrible, der als Rookie in der Königsklasse immer wieder aus dem Rahmen gefallen war, sich dabei Prügeleien, gefährliche Manöver und viele Eklats leistete, sich Ende 2020 sogar dabei filmte, wie er eine junge Frau sexuell belästigte.

„Ich will gern zurück in die Formel 1. Deshalb halte ich mich auch körperlich fit“, hatte Mazepin dann im vergangenen September russischen Medien verraten. Das Interesse aus der Formel 1 war und ist allerdings begrenzt.

Immerhin: 2022 bestritt Mazepin die Seidenstraßen-Rallye in Russland.

Mazepin auch beim 24-Stunden-Rennen dabei?

Nun also der Neustart, der Skandalfahrer ist wieder am Steuer: „Ich freue mich einfach, wieder den Sport auszuüben, den ich liebe“, so der Russe, dessen Teamkollegen Felix Porteiro aus Spanien sowie der ehemalige McLaren-Testfahrer Ben Barnicoat sind.