Formel 1: Vettel nur Durchschnitt laut Experte! "Nicht in einer Liga mit Hamilton"

Im Norden Europas bereitet er sich auf seinen Auftritt mit Mick Schumacher beim Race of Champions vor. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Was in der Königsklasse von ihm bleibt, sind vier WM-Titel, 53 Siege und ein guter Ruf als Kämpfer für mehr Gerechtigkeit.

Doch ein Journalist rüttelt jetzt am Vettel-Denkmal. Der Australier Peter Windsor war bei Williams einst Sponsor-Manager, als Reporter beschäftigt er sich intensiv mit den Fahrstilen der Formel-1-Stars. Er behauptet jetzt: Vettel fuhr nie in der gleichen Klasse wie der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton.

Vettel dominierte im Red Bull

Dabei mutet der Werdegang ähnlich spektakulär an. Seinen ersten Sieg holte der Heppenheimer in seiner ersten vollen F1-Saison 2008 im unterlegenen Toro Tosso. Von 2010 bis 2013 dominierte er im Red Bull das Geschehen in der Königsklasse.