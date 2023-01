Mercedes dementiert Bericht um Mega-Vertrag für Hamilton

„Wir haben noch ein ganzes Jahr vor uns“, hatte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff in der vergangenen Woche gesagt. Trotzdem zeigte sich der Österreicher optimistisch, mit dem 38 Jahre alten Star-Piloten eine Basis für eine weitere Zusammenarbeit zu finden.

„Nichts ist für die Ewigkeit“

"In den letzten zehn Jahren ist unsere Beziehung so gewachsen, dass es nur noch darum geht, dass er körperlich wieder in Europa ist, wir die Köpfe zusammenstecken, ein bisschen ringen und dann nach ein paar Stunden mit weißem Rauch den Raum verlassen", sagte Wolff weiter.