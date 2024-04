Mercedes-Talent als Hamilton-Nachfolger? Rosberg warnt

Wer wird der Nachfolger von Lewis Hamilton? Diese Frage schwebt über Formel-1-Rennstall Mercedes seit ihr langjähriger Star Anfang Februar verkündet hat, im nächsten Jahr zu Ferrari zu wechseln. Dabei wird immer wieder das Mercedes-Supertalent Andrea Kimi Antonelli gehandelt. Der Italiener fährt derzeit in der Formel 2 und wird bereits mit Max Verstappen verglichen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Doch Nico Rosberg drückte bei aller Euphorie auf die Bremse. „Antonelli ist definitiv ein Superstar der Zukunft. Aber leider ist das Timing zu früh für ihn und zu früh für Toto (Wolff, Anm. d. Red.), sich für Antonelli zu entscheiden“, schilderte er im Sky-Interview.

Rosberg warnt vor zu frühen Beförderung

Dabei verwies er auf den bisher fehlenden Erfolg in der Formel 2. Der 17-Jährige hat nach seinem Meistertitel bei der Formula Regional im Vorjahr die Formel 3 übersprungen und direkt den Schritt zum Spitzenteam Prema gewagt.

Bisher hat er dort aber noch nicht glänzen können. Mit 24 Punkten liegt er nach drei Rennen nur auf Rang neun, seine beste Platzierung ist ein vierter Platz in Australien. „Das ist die Mindestanforderung, sich in der Formel 2 gut zu schlagen, um für die Formel 1 in Frage zu kommen“, meinte Rosberg.

{ "placeholderType": "MREC" }

Hülkenberg bestes Negativ-Beispiel?

Daher warnte er Mercedes-Boss Wolff, das Talent nicht zu verheizen, und verwies auf einen aktuellen Fahrer. „Das Megatalent Nico Hülkenberg ist das beste Beispiel“, sagte der Ex-Mercedes-Pilot.

Hülkenberg gewann die damalige GP2-Serie, die heute die Formel 2 ist. Doch der große Durchbruch in der Formel 1 gelang ihm bisher noch nicht. In über 200 Rennen schaffte er es immer noch nicht, aufs Podest zu fahren.

Sainz als Hamilton-Nachfolger?

Stattdessen brachte der Ex-Weltmeister die Option in den Raum, Antonelli in der kommenden Saison erstmal beim Werkteam Williams unterzubringen, sofern die Leistungen in der Formel 2 besser werden.

Für das freie Mercedes-Cockpit könnte er sich stattdessen Carlos Sainz vorstellen, „aber der will wahrscheinlich einen mehrjährigen Vertrag, und das ergibt aus Mercedes-Sicht nicht so viel Sinn“, so Rosberg.

{ "placeholderType": "MREC" }