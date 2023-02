Formel 1: Das erwartet Steiner von Hülkenberg

Dieser ist in der am 5. März in Bahrain beginnenden Saison Ersatzfahrer beim Top-Team Mercedes. „Er hat sich jetzt in eine gute Position begeben und kann einspringen, wenn irgendwo ein Platz frei wird. Ich hoffe, es gelingt ihm“, sagte Steiner, dessen Verhältnis zu Schumacher im zweiten Halbjahr 2022 angespannt war. Nach zwei gemeinsamen Jahren entschied sich Haas schließlich, den Vertrag nicht zu verlängern.