Formel 1: Team mit Frauen geplant! Umstrittene Unterstützer gehandelt

Mehr Frauen in der Formel 1!

Der einstige Teamchef Craig Pollock will einen Rennstall aufbauen, der in jedem Segment zur Hälfte aus weiblichen Angestellten besteht. Das sagte der britische Geschäftsmann CNN . „Unser Ziel ist es, Frauen den Zugang zur Topklasse des Motorsports zu ermöglichen“, sagte Pollock, der einst das erfolgreiche BAR-Team aufbaute und leitete.

Unterstützt Saudi-Arabien neues Frauen-Team?

Neue Teams benötigen große finanzielle Ressourcen, das Projekt (Formula Equal) soll laut Medienberichten nun ausgerechnet Unterstützung aus Saudi-Arabien erhalten . Pollock bestätigte dies indirekt: „Wir sind in intensiven Gesprächen mit einem Land aus der Golf-Region. Ich kann noch nicht offen darüber sprechen, aber es wird in der nahen Zukunft herauskommen.“

Saudi-Arabien gewinnt in der Formel 1 als Großsponsor und Ausrichter eines Grand Prix immer mehr an Einfluss, auch der Aufbau eines eigenen Teams ist längst ein erklärtes Ziel. Menschenrechtsorganisationen kritisieren die Königsklasse für ihren unkritischen Umgang mit dem autokratischen Staat - nicht zuletzt der Umgang mit Frauenrechten ist dort sehr problematisch, wenngleich hier in den vergangenen Jahren eine Entwicklung zu beobachten ist.