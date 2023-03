Alonso im Hunderter-Klub - FIA kündigt Aufarbeitung an

Der Automobil-Weltverband FIA kündigte nach dem Wirrwarr von Dschidda durch einen Sprecher eine "offene Herangehensweise an die Überprüfung und Verbesserung der Prozesse" an. Der Fall soll am Donnerstag im zuständigen FIA-Gremium diskutiert werden, vor dem Großen Preis von Australien (2. April) werde eine Klarstellung erfolgen.

Seine ersten 97 Podestplätze hatte Alonso zwischen 2003 und 2014 geholt, auf Nummer 98 musste er bis 2021 warten, nun folgten gleich zwei Podien binnen zwei Rennen. An der Spitze des Rankings liegt Mercedes-Pilot Hamilton (191) vor Schumacher (155), Vettel (122), Prost (106) und Räikkönen (103). Auf Rang acht, direkt hinter Ayrton Senna (80), rangiert noch Doppel-Weltmeister Max Verstappen (79). Der Niederländer schickt sich aber an, als Nächster und in nicht allzu ferner Zukunft in den Hunderter-Klub vorzustoßen.