Formel 1: Familientragödie ereilt FIA-Boss Mohammed Ben Sulayem

Tiefe Trauer in der FIA!

Das Unglück ereignete sich demnach am Dienstag in Dubai. Zuvor hatten bereits zahlreiche lokale und internationale Medien über dieses Unglück berichtet.

Ben Sulayem konkurrierte mit F1-Piloten Sargeant und Piastri

Wie dessen Vater war auch Saif Ben Sulayem im Rennsport aktiv. In der Saison 2016/17 nahm er an acht Rennen der Formel 4 UAE teil. Zu jener Zeit fuhren auch die heutigen Formel-1-Piloten Logan Sargeant und Oscar Piastri in dieser Rennklasse.