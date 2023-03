Formel 1: Haas mit emotionaler Botschaft beim Auftakt in Bahrain

Beim Formel-1-Auftakt in Bahrain (das komplette Rennwochenende im SPORT1 -Liveticker) wird auf der Nase der beiden Rennwagen der Name Jenny Harman prangen. Dazu die Jahreszahlen 1982 und 2023 sowie ein Herz.

Wie das Team verkündete, ist die 40-Jährige am 22. Februar ihrer Krebserkrankung erlegen. „Jenny Harman war ein geschätztes Mitglied unseres Teams drüben in Kannapolis (Sitz des Rennstalls in North Carolina, Anm. d. Red.)“, würdigte das Team Harman und verkündete die besondere Botschaft auf den Autos: „Wir ehren sie auf diese Weise für das Rennwochenende.“