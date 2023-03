Formel 1 im Free-TV und Stream! Highlights von jedem Rennen auf SPORT1

Die Formel 1 ist zurück im Free-TV!

SPORT1 zeigt die Highlights zur Königsklasse des Motorsports über die komplette Saison im neuen Magazin „Sky F1 Highlights - präsentiert vom AvD“. Hier gibt es nach jedem der 23 Rennen in einer einstündigen Sendung alles Wichtige rund um Weltmeister Max Verstappen und seine Herausforderer.

Zu sehen ist das Highlight-Magazin in der Regel am Sonntagabend im TV auf SPORT1 sowie im Simulcast-Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1-Apps.

In Ausnahmefällen wird das neue Format am Montag ab 20.15 Uhr ausgestrahlt, das gilt auch für die erste Ausgabe nach dem Auftakt in Bahrain.

Formel 1 im Free-TV: Alonso-Show bei Auftakt in Bahrain

Formel-1-Experte Christian Danner und SPORT1-Kommentator Peter Kohl blicken gemeinsam auf den ersten Saisonsieg von Verstappen, die Dominanz von Red Bull - und natürlich auf die große Show von Altmeister Fernando Alonso.

Der Spanier legte in Bahrain eine furiose Vorstellung hin, die er mit Platz drei krönte.

Am Montagabend sind im weiteren Saisonverlauf auch Wiederholungen der Sendung vom Sonntag vorgesehen. Darüber hinaus wird es im Rahmen der Kooperation ab sofort an Rennsonntagen regelmäßige Liveschalten zu den Sky-Reportern und Experten vor Ort aus dem STAHLWERK Doppelpass mit Moderator Florian König geben.

So läuft die neue Formel-1-Saison

Die Formel 1 verspricht in der Auflage 2023 eine Rekordsaison zu werden, denn es sind 23 Rennen terminiert, darunter drei in den USA: Neben Miami und Austin kommt der neue Stadtkurs in Las Vegas dazu.

Außerdem gibt es in Baku, Spielberg, Spa-Francorchamps, Losail, Austin und Sao Paulo gleich sechs Sprintrennen. Für Weltmeister Verstappen im Red Bull und seine Konkurrenten wie Mercedes-Pilot Lewis Hamilton steht nach dem Auftaktrennen in Bahrain als nächstes die Station in Jeddah in Saudi-Arabien an.

Im Fahrerfeld gab es einiges an Bewegung: Nachdem Sebastian Vettel mit seinem Karriereende den Startschuss gegeben hatte, starten mehrere Fahrer bei neuen Teams. So wechselte unter anderem Alonso als Vettel-Nachfolger von Alpine zu Aston Martin.