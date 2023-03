Formel 1: Verhilft Ferrari Nico Hülkenberg zum Durchbruch?

Hülkenberg auch dank Ferrari so stark

Dazu gehörte auch der Start, der ihm in Bahrain noch nicht glückte. Erst kam der Deutsche nicht richtig in die Gänge, dann fuhr er sich den Frontflügel an einem Alpine kaputt. Auch deshalb war mehr als Platz 15 am Ende nicht drin. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Dank des Simulators peilt er in Jeddah am Sonntag die ersten Zehn an. „Ich werde ihn jetzt alle paar Wochen nutzen, und bin froh darüber“, erklärt Hülkenberg. „Du bekommst so einfach ein vollständigeres Bild des Rennwagens. Bei diesen Autos geht es darum, sie ins bestmögliche Arbeitsfenster zu bringen. In Bahrain hatten wir den Vorteil, dass wir vor dem Rennwochenende drei Tage lang Tests auf der gleichen Strecke hatten. Das ist in Saudi-Arabien anders, wo du nur drei Stunden freies Training hast, bevor es in die Qualifikation geht. Also ist es doppelt wertvoll, im Simulator zu üben.“