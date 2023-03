Formel 1: Warum Red Bull sauer auf Nico Rosberg ist

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen (25) will beim dritten Saisonrennen in Australien am Sonntag in einer Woche zurückschlagen. Davon ist man bei Red Bull überzeugt.

Beim GP von Saudi-Arabien am vergangenen Sonntag war der Niederländer durch einen Magen-Darm-Virus in seiner Leistung noch beeinträchtigt. Das sei neben der defekten Antriebswelle im Qualifying (Startplatz 15) hauptsächlich der Grund gewesen, warum er sich Teamkollege Sergio Perez beugen musste und am Ende nur Zweiter wurde.

Marko: „Max war nicht hundertprozentig fit“

Red-Bull-Chefberater Helmut Marko (79) zu SPORT1: „Max war nicht hundertprozentig fit. Jetzt tut er aber alles dafür, um wieder maximale Leistung bringen zu können. Deshalb werden wir in Australien wieder einen anderen Verstappen sehen.“

Soll heißen: Unter normalen Umständen kann auch Teamkollege Perez den Doppelweltmeister nicht ernsthaft herausfordern. Hintergrund: Vor dem GP in Saudi-Arabien fing sich der Doppelweltmeister einen Magen-Darm-Virus ein.

Lange war unklar, ob er überhaupt am GP teilnehmen kann. Vorsorglich hatte Red Bull deshalb den neuseeländischen Ersatzpiloten Liam Lawson (21) einfliegen lassen, der in Japan in der Super Formula fährt. Verstappen biss aber auf die Zähne. „Am Ende war er schätzungsweise bei 80 Prozent“, vermutet Marko.

SPORT1 erfuhr: Um beim nächsten GP in Melbourne wieder 100 Prozent fit zu sein, änderte Verstappen seine Pläne. Statt der besseren Akklimatisierung wegen direkt von Saudi Arabien nach Australien zu fliegen, reiste der Niederländer in seine Wahlheimat Monaco, um sich medizinisch durchchecken zu lassen.

Kritik von Red Bull an Rosberg

Bei Red Bull ist man zudem sauer auf Sky-Experte Nico Rosberg. Der Weltmeister von 2016 hatte vor laufender Kamera kritisiert, dass Verstappen direkt nach dem enttäuschenden Qualifying die Rennstrecke verlassen und seiner Meinung das Team so im Stich gelassen hätte.

Die Wahrheit aber ist: Das Team bat Verstappen, ins Hotel zu fahren, um sich zu erholen. Aus dem Verstappen-Lager ist deshalb zu hören: „Das zeigt, wie weit weg Rosberg von der Realität weg ist. Zum Glück hat Sky auch noch Ralf Schumacher im Team, der die Sache gleich richtig stellte.“

Fest steht, da sind sich die Experten und sein Red Bull-Team einig: Ein gesunder Verstappen ohne technische Probleme hat im Moment keine Gegner in der Formel 1.

Wie gut der Red Bull wirklich ist, konnte man in Saudi-Arabien dabei noch gar nicht sehen. Das Team gab seinen Piloten Rundenzeiten vor, um zu verhindern, dass beide im Stallduell bis an die Grenzen des RB18 gehen und so seine wahre Stärke verraten.