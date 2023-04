Formel 1: Brennender Bolide sorgt in Baku für Chaos

Ein Brand am Alpine von Pierre Gasly hat beim ersten Freien Training für den Formel-1-Grand-Prix in Baku den Zeitplan durcheinander gebracht.

Wegen massiver Rauchentwicklung musste der Franzose seinen Boliden nach knapp 45 Minuten abstellen, auch Kevin Magnussen im Haas war in der ersten Kurve stehengeblieben. Die Roten Flaggen wurden geschwenkt und die Session unterbrochen, am Ende gingen knapp 15 Minuten Zeit verloren.

Das Team meldete über seine offiziellen Kanäle, dass ein Druckverlust in der Hydraulik Ursache des Problems gewesen sei, auch das Auto von Teamkollege Esteban Ocon wurde aus der Session genommen, um zu untersuchen, ob dort derselbe Defekt drohte.

Formel 1 in Baku: Verstappen trotzt Feuer-Chaos

Weltmeister Max Verstappen fuhr kurz vor Schluss noch in 1:42.315 Minuten die schnellste Runde.

Die Überraschung des Tages war Ferrari-Fahrer Charles Leclerc (Monaco), der erst in der letzten Minute von Verstappen abgefangen wurde und mit nur 37 Tausendstelsekunden Rückstand die zweitbeste Zeit setzte.

Ein weiteres Training gibt es in Baku nicht. Am Samstag folgt zunächst das kurzfristig angesetzte, neue Sprint Shootout zur Ermittlung der Startaufstellung für das Sprintrennen, das dann am Samstagnachmittag stattfindet.