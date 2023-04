Formel 1: "Der größte Grund, warum es nicht klappte ..." - Verstappen mit leichter Red-Bull-Kritik

Am Boxenfunk nach dem Baku-GP klang Max Verstappen noch sehr entspannt , kurze Zeit später ließ er aber ein paar kritische Töne in Richtung Red Bull durchblicken.

„Man konnte deutlich sehen, dass ein Rad beschädigt war, und es sah so aus, als ob er ( Nyck de Vries, Anm. d. Red. ) das Auto sowieso nicht zurück an die Box fahren würde, selbst wenn er es zurückgedreht hätte. Das muss man sich ansehen, denn natürlich hat das mein Rennen beeinträchtigt“, sagte Verstappen.

Denn sein Team hatte den in Führung liegenden Verstappen reingeholt, nachdem Nyck de Vries in die Mauer gekracht war und eine Gelbphase auslöste - doch noch vor dem Safety Car. Die Konkurrenz wartete dessen Einsatz ab und verlor so deutlich weniger Zeit als der Weltmeister bei seinem Stopp.