Formel 1: Düstere Vettel-Prognose tritt ein! Miami-Strecke überschwemmt - fällt der F1-GP ins Wasser?

Beim letztjährigen Großen Preis von Miami trug der Heppenheimer ein T-Shirt samt der Aufschrift „Miami 2060 - 1st Grand Prix Underwater - Act now or swim later“, zu Deutsch: „Miami 2060. Erster Großer Preis unter Wasser. Handelt jetzt oder schwimmt später“.

Formel 1: Miami-Rennen in Gefahr?

Für die kommenden Tage ist in Miami keine Wetter-Besserung in Sicht, so sind für Sonntag und Montag weitere Gewitter gemeldet. Ob sogar das Rennen in Miami in Gefahr ist, lässt sich noch nicht abschätzen.