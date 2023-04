Formel 1: Fotograf verrät kuriose Anekdoten über Michael Schumacher

Formel 1: Michael Schumacher fuhr Fotograf über Fuß

So war der siebenmalige Weltmeister und frühere Rekord-Champion im Jahr 2000 in Silverstone Reinhard über den Fuß gefahren, wie der Schweizer behauptet: „Ich hatte in der Startaufstellung kniend Schumachers Bruder Ralf fotografiert, wie er in seinen Williams-BMW stieg. Michael hatte den Startplatz vor Ralf und ist mir dann beim Einparken mit seinem Hinterrad über den Fuß gerollt.“