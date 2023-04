Formel 1: Nächster Rückschlag für Hülkenberg - Haas-Pilot muss aus Boxengasse starten

Schlechte Nachrichten für Nico Hülkenberg kurz vor dem Großen Preis von Aserbaidschan in Baku .

Der deutsche Haas-Pilot, im Qualifying 17., muss aus der Boxengasse starten, da sein Team kurzfristig etwas am Set-up des Autos verändert hat.

Haas schraubt am Hülkenberg-Setup

Was genau an Hülkenbergs Auto gemacht wurde, teilte Haas nicht mit, lediglich von einer „notwendigen Veränderung am Set-up“ war die Rede.