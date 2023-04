Formel-1-Weltmeister Max Verstappen wütet in Baku: "Es ist fürchterlich!"

Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat vor dem Rennen in Baku das neue Qualifying-Format in der Formel 1 scharf angegriffen.

Der 25 Jahre alte Niederländer sagte in Richtung der FIA außerdem: „Das ist doch alles bloß reine Show. Ich bin ein Racer durch und durch, aber das ist kein Racing. Das ist pures Entertainment.“

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen nimmt keine Rücksicht

Es ist nicht das erste Mal, dass Verstappen unverblümt deutlich macht, dass ihm der Entertainment-Schwerpunkt der Königsklasse auf die Nerven geht - nicht unbedingt im Sinne der Verantwortlichen der Rennserie, die mit diesem Faktor viel Geld generieren: Berühmt-berüchtigt ist auch Verstappens lange gestörtes Verhältnis zu der Netflix-Serie „Drive to Survive“ , die vor allem das wichtige USA-Geschäft der Königsklasse mächtig angekurbelt hat.

Groß ist der Kontrast unter anderem zu Mercedes-Teamchef Toto Wolff, der am Samstag in die Mikrofone sagte, dass man Vor- und Nachteile des Formats in Ruhe analysieren müsse: „Da gibt es viele Aspekte.“