Formel 1 in Australien: Verrücktes Ergebnis nach Chaos-Ende! Verstappen siegt, Russell im Pech

Max Verstappen hat das dritte Saisonrennen in Melbourne gewonnen - obwohl er am Schluss noch einmal mächtig zittern musste. Der Red-Bull-Pilot ließ sich weder von einem Fehlstart noch von einem verrückten Finale beirren und fuhr seinen zweiten Sieg der Formel-1-Saison ein. Es war der erste Triumph überhaupt für Red Bull in Down Under.