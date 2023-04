Formel 1: Leclerc in Baku auf der Pole Position

Ferrari-Star Charles Leclerc (Monaco) hat sich im dritten Jahr in Folge die Pole Position für den Großen Preis von Aserbaidschan gesichert und Red Bull erstmals in dieser Saison auf Platz zwei verwiesen. Weltmeister Max Verstappen (Niederlande) konnte Leclercs schnellste Runde in der letzten Minute des Qualifyings nicht mehr kontern und steht beim Start am Sonntag (13.00/Sky) neben dem Ferrari in der ersten Reihe.