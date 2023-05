Formel 1: Alle Infos, Zeiten, TV-Übertragung & Daten zum Miami GP mit Trainings, Qualifying & Rennen

Eine Woche nach dem Grand Prix in Baku steht der fünfte Saisonlauf der Formel 1 an: In Miami, 11.000 km entfernt.

Das Rennen am Sonntag ist noch immer recht neu, im vergangenen Jahr war die Königsklasse erstmals auf dem Kurs in Florida zu Gast. Miami ist zudem der erste Teil der neuen US-Trilogie: Es folgen in dieser Saison noch Austin (22. Oktober) und die Rückkehr nach Las Vegas (18. November).

Und dieses Mal gibt es sogar Wasser, echtes Wasser. Der gefälschte Yachthafen an der Strecke im Hinterland von Miami hatte im vergangenen Jahr für Lacher und Internet-Spott gesorgt, die Luxusboote lagen auf einer blau schimmernden Plastikfläche - dieses Mal soll es rund herum zumindest ein bisschen plätschern.

Formel 1: So können Sie den Großen Preis von Miami LIVE verfolgen:

TV: Sky

Sky Stream: Sky Go

Sky Go Ticker: Formel 1 Liveticker auf SPORT1.de

Ansonsten bietet die Strecke bei der zweiten Austragung Bewährtes. In der Mitte thront das riesige Hard Rock Stadium des Football-Klubs Miami Dolphins, von der Sonnenliege im Beach Club lassen sich die Überholmanöver bei einem Drink beobachten, wer mehr von der Strecke sehen will, nimmt die Seilbahn.

Das Drumherum auf dem Miami International Autodrome - Partystadt, berühmte Sandstrände, Glanz und Glamour - verspricht ja ohnehin Spektakel.

Für das Geschehen auf der Strecke gilt das nicht so eindeutig. Der Veranstalter ist stolz auf sein Layout mit 19 Kurven und drei Geraden (die längste misst 1,28 km) verteilt auf 5,412 Kilometer, das sich aus 36 (!) verschiedenen Simulationen durchgesetzt hatte. In der Spitze wird hier ein Tempo von über 320 km/h erreicht.

Der Zeitplan in Miami

Zeit Freitag, 5. Mai - 20.30 Uhr (MEZ) 1. Freies Training Freitag, 5. Mai - 00.00 Uhr (MEZ) 2. Freies Training Samstag, 6. Mai - 18.30 Uhr (MEZ) 3. Freies Training Samstag, 6. Mai - 22.00 Uhr (MEZ) Das Qualifying Sonntag, 7. Mai - 21.30 Uhr (MEZ) Das Rennen

Die Fahrer sind aber durchaus kritisch mit dem immer noch neuen Kurs, an der Schikane mit den Kurven 14 und 15 etwa scheiden sich die Geister. Sehr, sehr eng geht es dort zunächst bergauf, in der Mitte gibt es eine Kuppe, am Ausgang fällt es dann wieder ab.

Insgesamt weist der Kurs eine ähnliche Charakteristik wie der im Albert Park in Melbourne auf. Und wer über das Oberdeck des Hard-Rock-Stadions schlendert, kann jeden Winkel der Strecke sehen. Das immerhin ist einmalig in der Formel 1.

Favorit ist zweifellos wieder Red Bull. Der Weltmeister-Rennstall fuhr auch in Baku sein eigenes Rennen, aber eines macht doch ein wenig Hoffnung: Wer das teaminterne Duell gewinnt, scheint momentan nicht vorbestimmt.

Miami GP: Infos zur Strecke

Streckenlänge: 5,412 km

Renndistanz (57 Runden): 308,326 km

Schnellste Rennrunde: 1:31,361 (2022)

Schnellste Qualifikationsrunde: 1:28,796 (2022)

Anzahl Siege von Pole: 0

Topspeed: 324 km/h

Max Verstappen stand weder im Sprint noch im Grand Prix von Baku ganz oben, stattdessen gewann zweimal der Teamrivale des Weltmeisters. Sergio Pérez wurde seinem Ruf als Spezialist für Straßenkurse gerecht und liegt plötzlich nur noch sechs WM-Punkte hinter Verstappen.

Die Konkurrent muss hoffen, dass sich aus den Spannungen im Stallduell bei Red Bull Chancen ergeben. Verstappen und Pérez dürfen (noch) frei gegeneinander fahren, sollte es einmal knallen, profitiert der Rest.

-----