Unüberlegter Spruch über Mick Schumacher: Steiner erklärt sich

Steiner würde Spruch über Mick Schumacher nun „anders formulieren“

„You can‘t beat up a dead horse“, sagte Steiner im März in einem Interview mit dem britischen Portal iNews, als er nach den Gründen für Schumachers Ausbootung gefragt wurde. Wörtlich übersetzt: „Du kannst nicht auf ein totes Pferd einschlagen.“ Im übertragenden Sinn: Mühen, die offensichtlich nichts bringen, sollte man eben irgendwann einstellen.

„Ich würde es anders formulieren“, sagt Steiner dazu nun in der Sport Bild , seine Worte seien „vielleicht ungeschickt“ gewesen: „Ich habe damals nicht darüber nachgedacht, weil es für mich eine Aussage war, die man so macht, wenn man auf Englisch locker spricht.“ Er habe nicht sagen wollen, „dass Mick tot war oder so“. Also auch nicht im sportlichen Sinne.

Zufrieden mit Ersatz Hülkenberg

Steiner erlangte in den vergangenen Jahren Kultstatus durch die Netflix-Serie „Drive To Survive“ (wo die diesjährige Episode über Micks Haas-Zeit besonders vielsagend war) - und wurde gleichzeitig zur Reizfigur, an der sich die Geister scheiden. „Wenn man auf mich draufhaut, bringt mich das nicht aus der Ruhe“, sagte Steiner: „Ich lebe damit, ziehe meine Konsequenzen und mache, was ich machen will.“