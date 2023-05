Formel 1: Düsteres Szenario für Mick Schumacher - Toto Wolff hat wenig Hoffnung

Mick Schumacher könnte in der Formel 1 auch im kommenden Jahr ohne Cockpit dastehen.

Diese Befürchtung äußerte Mercedes-Chef Toto Wolff am Rande des Großen Preises von Monaco bei Sky : „Es ist eine schwierige Situation, weil wir ja zu sind und ich mir für den Mick wünschen würde, dass er einen Sitz bekommt. Er würde das auch verdienen.“

Aber: „Die Situation in 2024 ist so ungünstig, in 2025 gehen wieder ein paar Türen auf.“