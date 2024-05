Formel 1: Sorgenkinder crashen - Magnussen unter Beschuss

Die Formel 1 boomt in Amerika. Aber ein US-Star ist nach wie vor nicht in Sicht. Logan Sargeant ist der einzige Vertreter im Feld. Für ihn war der Miami-GP sein Heimrennen. Vor 23 Jahren wurde er nur knapp 50 Kilometer nördlich der Stadt geboren. Das Heimrennen endete aber in der Wand: Ein Unfall verschuldet von Kevin Magnussen war daran schuld.