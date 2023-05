Der kommende Große Preis von Spanien in Barcelona am Wochenende ist für alle Zuschauer frei empfangbar.

Der übertragende Sender Sky zeigt das Rennen am 4. Juni (15 Uhr – LIVE im SPORT1 -Ticker) nicht nur im gewohnten Pay-TV-Bereich.

Formel 1 bei Sky in Barcelona frei empfangbar

Im Zuge der „ tragischen Ereignisse in der Emilia-Romagna “ konnte die Live-Übertagung des Rennens von Imola „nicht wie geplant stattfinden“, erklärte Charly Classen, Sportchef von Sky Deutschland.

Er macht alles falsch, was man falsch machen kann

„Um die Motorsport-Fans in Deutschland nicht länger warten zu lassen, werden wir dies nun kurzfristig in Barcelona nachholen. Wir freuen uns sehr darauf, den Grand Prix von Spanien frei empfangbar zu übertragen und unsere Begeisterung für diesen großartigen Sport mit den Fans zu teilen.“

Formel 1: Grand Prix von Spanien im TV, Stream und auf YouTube

Das Rennen am Sonntag ist kostenfrei per Livestream bei skysport.de sowie in der App zu sehen. Außerdem können die F1-Fans sich für den YouTube-Stream bei Sky Sport DE.