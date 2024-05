Wolff schießt gegen Mintzlaff im Verstappen-Zoff zurück

„Ich weiß überhaupt nicht, was der Typ (Mintzlaff; Anm. d. Red. ) meint mit diesen Aussagen, deswegen ist es auch überflüssig, das überhaupt zu kommentieren“, sagte Wolff nach dem Rennen in Miami bei Sky .

Mintzlaff hatte zuvor den mangelnden „Respekt“ der Mercedes-Seite angeprangert, „wenn ich immer wieder über das Personal anderer Teams spreche. Das gehört sich nicht“, erklärte Mintzlaff in der Bild am Sonntag.

„1000 Prozent“? Wolff süffisant

Zudem kündigte er an, dass Verstappen „zu 1000 Prozent“ bei Red Bull bleiben werde - eine Aussage, die Wolff äußerst süffisant kommentierte: „Tausend Prozent? So eine Aussage würde ich nicht machen, dann im Leben gibt es nur 100 Prozent, mehr gibt es nicht. Überflüssig.“

Dem Österreicher sprang auch Sky-Experte Ralf Schumacher zu Seite: „Toto Wolff wäre ja verrückt, wenn er sich nicht kümmern würde, wenn es vielleicht die Möglichkeit geben könnte, was zu verändern. Und was man so hört, ist bei Red Bull ja einiges in Bewegung“, erklärte Schumacher - und stichelte ebenfalls: