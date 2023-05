Formel 1: Nico Hülkenberg crasht - und berichtet von "dramatischen" Bedingungen

Der entscheidende Unterschied zum Vorjahr

Vor dem Qualifying am Samstag (22.00 Uhr im LIVETICKER) und dem Rennen am Sonntag (21.30 Uhr LIVETICKER) erinnert das stark an das vergangene Jahr, als der rutschige Asphalt bei der Premiere des Rennens in Miami viel Kritik auf sich zog. Allerdings, darauf legten die meisten Fahrer wert, gibt es einen entscheidenden Unterschied.