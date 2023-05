Formel 1: Kostete Alonso in Monaco eine Fehlentscheidung den Sieg?

Dass die vom Briten angesprochene Szene in Runde 54 des Monaco Grand Prix wohl rennentscheidend war, belegen auch die nackten Zahlen: Vor Alonsos erstem Reifenwechsel auf Medium hatte der führende Verstappen zwar acht Sekunden Vorsprung auf den Spanier – diese verlor er im Vergleich zu anderen Piloten auf Intermediates aber im nassen zweiten Sektor, in dem er sich zusätzlich auch noch einen leichten Mauerkuss leistete.

Ex-Weltmeister Jenson Button zieht Fernando Alonso auf

Ex-Teamkollege Jenson Button zog Alonso nach dem Rennen deshalb im Fahrerlager auf: „Ihr habt so lange gewartet, um zu sehen, was das Wetter macht. Als es dann endlich angefangen hat zu regnen, habt ihr Slicks aufgezogen. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.“

Ein weiteres Hindernis sei die unterschiedliche Wahrnehmung gewesen: „Aus dem Cockpit heraus sah das Rennen sicher anders aus als von außen betrachtet. Für mich war klar, dass die Strecke in der Runde vor unserem Stopp bis auf Kurve sieben und acht komplett trocken war. Warum also sollten wir Intermediates aufziehen, wenn 99 Prozent der Strecke trocken sind?“, fragte Alonso rhetorisch.

Teamchef Mike Krack erklärte, warum nicht nur sein Fahrer, sondern auch der Kommandostand nicht anders handeln konnte: „Wir dachten, dass es nur ein kurzer Schauer ist. Unsere Reifen hatten aber schon viele Runden drauf, wir mussten also wechseln, waren aber relativ sicher, dass es auch schnell abtrocknet, weil es so warm war.“

Timing von Aston Martin äußerst unglücklich

Auch Ex-F1-Pilot und TV-Experte Anthony Davidson nahm allen voran Alonso in Schutz: „Fernando denkt im Cockpit sowieso immer darüber nach, was die beste Entscheidung ist und bleibt dabei stets ganz ruhig. Heute hat er sich zusammen mit dem Team für Slicks entschieden, das war zu dem Zeitpunkt auch kein Fehler. Aber so wie es dann lief, war es im Nachhinein natürlich nicht die beste Entscheidung.“

Alonso war mit der langlebigeren Reifenkomponente indes in einer komfortablen Situation und konnte sich die Entwicklung in aller Ruhe anschauen – weshalb er die ungewöhnliche Strategie seines Teams nach dem Rennen verteidigte. „Mit harten Reifen aus Reihe eins, das kommt nicht so oft vor: Damit hätten wir auch Fünfter oder Sechster werden können, aber wir haben heute Morgen besprochen, dass wir in diesem Jahr schon einige Podestplätze hatten und jetzt auf alles oder nichts gehen.“