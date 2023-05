Formel 1: Hülkenberg-Crash überschattet Training

Die früheren Serien-Weltmeister von Mercedes haben für ein Überraschung zum Auftakt des Formel-1-Wochenendes in Miami gesorgt.

George Russell drehte im ersten freien Training die schnellste Runde, in 1:30,125 Minuten lag er zwei Zehntel vor Rekordweltmeister Lewis Hamilton. Charles Leclerc stellte seinen Ferrari auf Rang drei - und erst dahinter folgte Max Verstappen.

Der Weltmeister im Red Bull wurde Vierter (+0,4) und rückte damit dennoch die Verhältnisse im Titelkampf vorerst zurecht. Denn Teamrivale Sergio Perez hatte in der Session am Freitagnachmittag mehr als eine Sekunde Rückstand auf Verstappen, er lag damit auf Rang elf.

Perez hatte am vergangenen Wochenende in Baku den Sprint und den Grand Prix gewonnen und Verstappen damit im WM-Duell unter Druck gesetzt. Nur noch sechs Punkte beträgt der Rückstand, mit einem Sieg am Sonntag (21.30 Uhr MESZ/Sky) würde Perez erstmals die Gesamtführung übernehmen.