Formel 1: Spektakulärer Motoren-Deal vor dem Abschluss

Neben Audi steigt auch Honda 2026 wieder in die Formel 1 ein .

Die Japaner haben sich bereits offiziell fürs neue Motorreglement eingeschrieben. Aktuell sind sie noch als Namensgeber der Antriebseinheiten bei Red Bull an Bord, doch offiziell werden die Motoren bei Red Bull High Performance Powertrains in Milton Keynes gebaut.

Offen war deshalb bisher, mit welchem Team Honda ab 2026 zurückkehrt in die Königsklasse des Automobilsports. Wie die Gazzetta dello Sport jetzt berichtet, soll es sich dabei um Aston Martin handeln. SPORT1 -Recherchen können das bestätigen. Eine offizielle Verlautbarung ist demnach bereits für morgen (Mittwoch) geplant.

Honda mit Rücktritt vom Rücktritt

Und auch Aston Martin zeigt damit, wie ernst Teambesitzer Lawrence Stroll es meint. Die Mannschaft aus Silverstone hätte dann nämlich Werksteam-Status. Heißt: Chassis und Antriebseinheit werden in enger Kooperation aufeinander abgestimmt.

Das hat von 2014 bis 2020 Mercedes so stark gemacht und gilt aktuell auch für Red Bull. Aston Martin spielt dagegen momentan als Mercedes-Kunde nur zweite Geige - auch wenn das in Sachen WM-Stand anders aussieht. Da liegt man vorm GP Monaco auf Rang zwei vor Mercedes.

Alonso als brisante Personalie?

Brisant dürfte in dem Zusammenhang allerdings die Personalie Fernando Alonso sein. Der Spanier - jetzt in Diensten von Aston Martin - beschimpfte den Honda-Antrieb bei McLaren einst als GP2-Motor. Ob der Doppelchampion 2026 noch an Bord ist, darf indes bezweifelt werden. Er wäre dann 45 Jahre alt.